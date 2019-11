Actualidade

A Câmara do Porto revelou segunda-feira estar a ponderar utilizar o Ramal da Alfândega para criar uma "ligação rápida" entre as zonas de Campanhã e Alfândega, para "retirar o tráfego automóvel do centro histórico" da cidade.

Em resposta ao deputado socialista Rui Carlos Lage, que levou à sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto "a falta de atenção dada às escarpas" por parte da autarquia, Rui Moreira anunciou que estão a ser "analisados dois projetos que não podem ser somados um ao outro".

Segundo o presidente da Câmara, um dos projetos assenta na criação de "uma ligação rápida" entre a zona de Campanhã e da Alfândega, com recurso a um veículo autónomo, no Ramal da Alfândega, uma curta via ferroviária no sudeste da cidade que foi encerrada em 1989.