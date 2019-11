Actualidade

Um total de 51 crianças e três educadores ficaram feridos, entre os quais dois em estado grave, após um ataque com soda cáustica num infantário em Kaiyuan, no sul da China, informaram hoje as autoridades.

O ataque ocorreu na segunda-feira à tarde, quando um homem de 23 anos identificado como Kong entrou nas instalações e pulverizou as vítimas com aquele químico corrosivo, que armazenou em latas de spray.

O suspeito foi detido uma hora após os eventos, segundo a imprensa local.