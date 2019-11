Actualidade

Israel suspendeu hoje as aulas no sul e centro do país, depois de os alarmes de ataque aéreo terem soado até na cidade de Telavive, em resposta à morte de um comandante do grupo extremista palestiniano Jihad Islâmica em Gaza.

"Aproximadamente 50 projéteis foram disparados da faixa de Gaza em direção a Israel até às 09:10 (07:10 em Lisboa). O sistema de defesa aérea intercetou aproximadamente 20", informaram as forças armadas, em comunicado.

As forças de segurança em Gaza relataram entretanto várias explosões causadas por bombardeamentos israelitas em resposta aos foguetes lançados a partir do enclave.