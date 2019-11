Actualidade

O académico João Freire reuniu em livro o retrato biográfico de Adriano Botelho, Francisco Quintal, Emídio Santana e Acácio Tomás de Aquino, que classifica de quatro "dos melhores paladinos" do anarquismo em Portugal.

O livro "Quatro Itinerários Anarquista - Botelho, Quintal, Santana e Aquino", publicado no contexto do centenário da fundação do jornal A Batalha, que o edita, traça o percurso de quatro homens que "representam bastante bem as variedades de posicionamento dentro do espetro libertário-anarquista português" do período entre a Primeira República e o pós-25 de Abril, disse à Lusa o sociólogo João Freire, professor catedrático jubilado do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

A obra é apresentada hoje, às 18:00, por José Pacheco Pereira, no auditório da Biblioteca Nacional, em Lisboa, onde está patente uma exposição sobre o centenário da fundação do jornal A Batalha e os 45 anos da revista A Ideia.