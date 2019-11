Actualidade

Os bens alimentares importados pela União Europeia (UE) de colonatos israelitas em territórios ocupados devem indicar a sua proveniência, possibilitando uma escolha informada do consumidor, segundo o Tribunal de Justiça da UE, num acórdão hoje pronunciado, no Luxemburgo.

Segundo um comunicado do tribunal, "os géneros alimentícios originários dos territórios ocupados pelo Estado de Israel devem conter a indicação do seu território de origem, acompanhada, caso provenham de um colonato israelita situado nesse território, da indicação dessa proveniência".

O tribunal europeu considerou que "o facto de apor, em géneros alimentícios, a indicação de que o Estado de Israel é o seu 'país de origem', quando esses alimentos são na realidade originários de territórios que dispõem cada um do seu próprio estatuto internacional e distinto do desse Estado, embora ocupados por este último e sujeitos a uma jurisdição limitada desse Estado, enquanto potência ocupante na aceção do direito internacional humanitário, é suscetível de induzir os consumidores em erro".