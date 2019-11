Actualidade

Um investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveu um dispositivo eletrónico vestível (do inglês wearable), de baixo custo e reutilizável, que promete revolucionar a realização de eletroencefalogramas, foi hoje anunciado.

Manuel Reis Carneiro, do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) criou um 'wearable' constituído por uma banda têxtil onde estão inseridos elétrodos não rígidos ultrafinos, produzidos através de uma tinta específica que facilita a interface entre o aparelho eletrónico e a atividade cerebral.

Esta tinta foi desenvolvida no Laboratório de "Soft and Printed Microelectronic" (SPM-UC) do ISR, no âmbito de um outro projeto de investigação - Stretchtronics.