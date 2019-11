Euro2020

O futebolista Gonçalo Paciência, de regresso à seleção portuguesa após dois anos de ausência, assinalou hoje que está a fazer uma boa temporada no Eintracht Frankfurt e assumiu o desejo que estar na fase final do Euro2020.

"É uma satisfação enorme para mim. Estou muito feliz. A seleção nacional é o expoente máximo do que um jogador pode ter. Sinto o meu trabalho recompensado. Estou aqui porque tenho feito golos e jogado bem", afirmou Gonçalo Paciência.

O jogador, de 25 anos, falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de Portugal, que começou hoje a preparar o embate de quinta-feira com a Lituânia, do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu.