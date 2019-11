Actualidade

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, acusou hoje a Frelimo, no poder, de ter "reativado os esquadrões de morte" para mover ações de violência e perseguição aos membros daquela organização e criar um conflito pós-eleitoral.

"Violando o espírito e a letra do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado no dia 06 de agosto do presente ano, a Frelimo reativou os esquadrões de morte", declarou hoje o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), José Manteigas.

O dirigente, que falava em conferência de imprensa, em Maputo, acusou as forças de defesa e segurança de detenções ilegais de membros da Renamo e tentativas de sequestro de tantos outros.