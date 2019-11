Actualidade

A Associação de Defesa do Consumidor - DECO visitou a Linha do Oeste, onde detetou atrasos e supressão de comboios, e concluiu que "não está a ser prestado um serviço público de qualidade" neste serviço ferroviário (Sintra-Figueira da Foz).

"A Linha do Oeste continua sujeita a atrasos, cancelamentos e supressão de comboios, provocada pela falta de material circulante e falta de meios humanos", refere a DECO na informação hoje divulgada.

Na sequência de várias queixas dos passageiros, a Associação de Defesa do Consumidor visitou estações e apeadeiros da Linha do Oeste e desenvolveu um estudo baseado nos problemas que detetou junto do serviço e dos passageiros.