Actualidade

O diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade considerou hoje que a recuperação da situação económica de Portugal é uma "história de sucesso", embora reconheça que, aquando do programa de assistência, os portugueses "não tenham ficado felizes" com as medidas.

"Portugal é, claramente, uma história de sucesso. É uma das nossas cinco histórias de sucesso [juntamente com Irlanda, Espanha, Grécia e Chipre]", afirmou o diretor do ESM (sigla em inglês de European Stability Mechanism).

Respondendo a uma questão da agência Lusa num encontro com jornalistas correspondentes em Bruxelas na sede do ESM, no Luxemburgo, Klaus Regling recordou que Portugal "foi capaz de sair do programa [de assistência] três anos depois do início".