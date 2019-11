Actualidade

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, admitiu hoje que enfrentar os desafios da saúde em Portugal é "uma tarefa estrutural", que não se consegue resolver no curto prazo, mas que é preciso "começar já".

"Conhecendo todos nós o diagnóstico e havendo vontade, nomeadamente política, para enfrentarmos os desafios da saúde em Portugal, temos que admitir, ainda assim, que esta é uma tarefa estrutural e que não se consegue resolver no curto prazo, ainda que se tenha que começar já", afirmou António Sales na conferência "Saúde: A prioridade da legislatura", organizada pela Convenção Nacional da Saúde, que decorre hoje em Lisboa.

Mas, sublinhou, "os objetivos só serão alcançados se fizermos esforços conjuntos e articulados entre as diversas entidades da saúde, em particular no Serviço Nacional de Saúde".