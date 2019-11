Actualidade

A Altice disse hoje aguardar "com expectativa soluções do Governo" sobre a prorrogação do contrato de postos públicos, chumbado pelo Tribunal de Contas, adiantando que 8.222 postos "continuam em pleno funcionamento" apesar de não ter havido qualquer pagamento.

O Tribunal de Contas chumbou a prorrogação do contrato com a Meo (Altice Portugal) para a prestação do serviço universal de postos públicos, de acordo com o acórdão disponibilizado no 'site' da entidade.

"O Tribunal de Contas decidiu agora não dar visto à decisão do Governo sobre a adenda ao contrato para prestação do serviço universal de postos públicos. Nesse sentido, a Altice Portugal aguarda, neste momento e com expectativa, soluções do Governo sobre esta matéria", refere a dona da Meo, numa reação à decisão daquele órgão.