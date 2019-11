Actualidade

O líder de 'Wexit' (Western Exit), o movimento separatista da parte ocidental do Canadá, diz em entrevista à Lusa que aquela região "não tem outra hipótese que não seja a independência".

Em entrevista telefónica à Lusa, Peter Downing, antigo agente da Polícia Montada, reafirma: a independência é "a única hipótese".

"A nossa única hipótese é a separação do Canadá. Para mantermos o dinheiro dos nossos impostos aqui no oeste do Canadá, para conseguirmos controlar todos os nossos recursos, para conseguirmos basicamente as necessidades dos canadianos no oeste do país, sem terem de se preocupar em como o mapa eleitoral está configurado", considera Peter Downing.