Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje que os concursos para cargos diretivos dos museus e monumentos tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vão abrir no primeiro trimestre de 2020.

A ministra falava aos jornalistas no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, no final da assinatura de um protocolo de mecenato entre a DGPC e a Fundação Millennium BCP.

"Há vários diretores de museus que estão em regime de substituição. Como sabem, foi aprovada a lei que irá ser concretizada com abertura de concursos para todos os equipamentos culturais. É isso que iremos fazer no primeiro trimestre do próximo ano", disse Graça Fonseca, questionada sobre a situação de regime de substituição em que se encontra a atual direção do MNAA, à semelhança de múltiplos outros responsáveis por museus e monumentos públicos.