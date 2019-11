Actualidade

A Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, afastou a possibilidade de aplicar uma taxa turística no município, medida que a AHP - Associação da Hotelaria de Portugal e os hoteleiros de Fátima receberam com satisfação.

A autarquia afastou a possibilidade de avançar para a taxa turística, proposta em 2018, como forma de contrapartida face ao "desgaste que os turistas provocam nas infraestruturas, como estradas e saneamento".

O presidente do município, Luís Albuquerque (Coligação Ourém Sempre - PSD/CDS), explicou à agência Lusa que, como o Governo vai transferir para as autarquias 7,5% do IVA cobrado à hotelaria e restauração dos concelhos, "esse valor é equivalente à taxa turística e seria duplicar".