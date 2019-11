OE2020

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que é "manifestamente exagerado dizer que há um processo de negociação" com o Governo com vista ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), referindo-se ao encontro marcado para quarta-feira.

"Não vai haver negociações. O que vai haver é uma reunião normal de relacionamento institucional existente com o PS, com o Governo. É nisso que estaremos. Não vamos para negociar. Vamos para colocar aquilo que são preocupações e objetivos da nossa parte. O Governo dirá o mesmo, mas será manifestamente exagerado dizer que há um processo de negociação", afirmou, à margem de uma visita ao Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), em Lisboa.

Segundo Jerónimo de Sousa, "o objetivo é fazer uma abordagem sobre a realidade nacional, os problemas que afetam a sociedade portuguesa", sendo que o PCP está disponível para "encontrar soluções", embora não haja "um pressuposto de compromisso, de negociação e de acordo prévio".