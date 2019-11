Actualidade

O Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou hoje que o seu Governo libertou três dirigentes talibãs, num esforço para conseguir que os rebeldes libertem dois académicos, um norte-americano e outro australiano, sequestrados há três anos.

O anúncio da libertação surge dois meses depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter interrompido as negociações com os talibãs, na sequência de uma série de ataques do movimento rebelde, que incluiu um atentado suicida em Cabul, que matou um soldado norte-americano.

Numa conferência de imprensa transmitida em direto pela televisão estatal afegã, Ashraf Ghani disse que a "libertação incondicional" dos talibãs foi uma decisão "muito difícil", mas que foi tomada tendo em conta o interesse do povo.