Actualidade

O homem que matou a ex-companheira e feriu o homem que a acompanhava, no parque de estacionamento de uma danceteria na Golegã (Santarém), em fevereiro passado, confessou hoje o crime, dizendo que não era sua intenção matar.

O arguido, com 63 anos, depôs hoje no Tribunal de Santarém, na primeira audiência do julgamento em que é acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, de um crime de detenção de arma proibida e de um crime de violência doméstica.

Na noite de 17 de fevereiro, o homem atingiu a vítima, de 53 anos, nas costas com um tiro de caçadeira, tendo ainda ferido o homem que a acompanhava.