Funcionários da Cervejaria Galiza no Porto reúnem-se às 18

Os funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, vão reunir-se a partir das 18:00 de hoje com "a patroa" daquele espaço para tentar desbloquear os pagamentos em atraso e evitar a retirada de equipamento, disse à Lusa fonte sindical.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho, "foi criada uma comissão de três trabalhadores para ajudar à gestão da cervejaria durante o dia de hoje", enquanto "não se encontra uma solução para o pagamento do subsídio de Natal de 2018 e da segunda tranche do salário deste mês".

"Ontem [segunda-feira], após os trabalhadores terem dado conta que estavam a tentar tirar as máquinas, foram para lá e não deixaram que saísse nada. Depois disso, reunimos com a patroa e com a advogada e conseguimos criar uma comissão formada por esses três trabalhadores", explicou o sindicalista.