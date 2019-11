Actualidade

A comissão política da concelhia do CDS-PP da Póvoa de Varzim decidiu na segunda-feira convidar o ex-presidente do partido Manuel Monteiro para delegado ao XXVIII Congresso Nacional dos centristas, marcado para 25 e 26 de janeiro, em Aveiro.

A decisão surge numa altura em que o processo de refiliação do também fundador do extinto partido Nova Democracia ainda se encontra na secretaria-geral do partido porque a direção atual, da demissionária Assunção Cristas, pretende que sejam os dirigentes que vierem a ser empossados na reunião magna de Aveiro a decidir este e outros assuntos.

"Fazendo tábua rasa das regras estatutárias e regulamentares o secretário-geral do CDS/PP, numa decisão puramente politica, cujo objetivo não se conhece, e que somente este poderá justificar, decidiu fazer um 'veto de gaveta'. Esse 'veto de gaveta', que o mesmo publicamente reconheceu através da comunicação social, e que eufemisticamente apelidou de "pasta de transição", lamentou presidente da concelhia (CPC) do CDS-PP da Póvoa de Varzim, Salazar Castelo Branco, em declarações à agência Lusa.