Actualidade

O projeto "In Conflict", do coletivo depA, foi escolhido para representar Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza do próximo ano, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

O projeto pretende dar uma resposta à pergunta colocada pelo curador da bienal do próximo ano, Hashim Sarkis, sobre "Como vamos viver juntos?", e para isso é dada uma "resposta clara", segundo o comunicado da DGArtes.

Assim, o projeto propõe-se "analisar e debater a produção da arquitetura portuguesa nos primeiros 45 anos de democracia, numa perspetiva alargada, ancorada em sete processos mediáticos que trabalham a problemática do habitar nas suas dimensões física e social."