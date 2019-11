Actualidade

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) identificou sete percursos pedestres em Armamar, Lamego e Santa Marta de Penaguião, no âmbito do projeto transfronteiriço "Flumen Durius" que visa promover o turismo em torno do rio Douro.

O trabalho, segundo anunciou hoje a academia localizada em Vila Real, envolveu um grupo de nove docentes e investigadores que identificaram sete percursos pedestres na região do Baixo Corgo e desenvolveram uma aplicação informática que disponibiliza informações sobre estes trajetos.

A caracterização, avaliação e classificação foi feita com base em critérios que visam dar a conhecer os percurso e realçar as vantagens aos níveis da atividade física, saúde e segurança, geologia, biodiversidade, património e paisagem.