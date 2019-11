Actualidade

Um Congresso Internacional dedicado ao escritor José Saramago e ao "Memorial do Convento", integrado no projeto Rota do Memorial do Convento, começa na quinta-feira com o objetivo de dar vida ao passado histórico retratado no romance, revela a organização.

"José Saramago e o 'Memorial do Convento'" é uma iniciativa conjunta das autarquias de Loures, de Mafra e de Lisboa, inserida no projeto iniciado em 2017 com o objetivo de criar uma rota turística e cultural, a partir do lirismo épico do romance de José Saramago, publicado há 37 anos.

Esta rota cultural pretende desenhar um percurso literário nos territórios dos três municípios, destacando locais de interesse histórico, patrimonial e paisagístico.