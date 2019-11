Actualidade

A Fundação Cupertino de Miranda (FCM), em Vila Nova de Famalicão, vai homenagear a artista Isabel Meyrelles, com a exposição "Como a sombra a vida foge", reunindo 84 obras, numa montra "ampla e diversificada".

Segundo a instituição, 15 anos depois da primeira mostra dedicada à poetisa, tradutora, escultora, que esteve na emergência do Surrealismo em Portugal, as obras da "criadora de objetos e sonhos surrealistas", nascida em Matosinhos em 29 de abril de 1929, que também "contribuiu para o nascimento do Surrealismo na Fundação Cupertino de Miranda", voltam a Famalicão, estando a inauguração marcada para sexta-feira.

No total serão expostas 84 obras das 98 reunidas no catálogo, das quais mais de metade são da autora, que completa 90 anos, e as restantes da FCM e de vários colecionadores particulares e galerias.