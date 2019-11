Actualidade

Alguns dos processos mediáticos relacionados com a habitação desde o 25 de Abril em Portugal são o tema no projeto "In Conflito", que venceu hoje o concurso para representar o país na Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2020.

O projeto "In Conflito", do coletivo depA, atelier de arquitetura do Porto, foi o vencedor do concurso para representar Portugal na 17.ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2020, e pretende demonstrar que "habitar é sempre um processo de conflito", avançou hoje à Lusa Carlos Azevedo, porta-voz do coletivo.

À pergunta lançada aos candidatos pelo curador da bienal de Veneza do próximo ano, Hashim Sarkis, "Como vamos viver juntos", Carlos Azevedo diz que a resposta fosse "com conflito".