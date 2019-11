OE2020

O PEV afirmou que na reunião de hoje com o Governo "não houve negociações" sobre Orçamento, apenas a apresentação das prioridades deste partido, e o cenário macroeconómico será apresentado pelo executivo mais tarde no parlamento.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas pelo deputado de "Os Verdes" José Luís Ferreira, depois de o PEV ter sido recebido em São Bento pelo primeiro-ministro, António Costa, numa reunião sobre o Orçamento do Estado para 2020 em que também estiveram presentes o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Esta reunião com o PEV na residência oficial do primeiro-ministro antecedeu a do Bloco de Esquerda e seguiu-se à do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), cuja delegação não prestou declarações aos jornalistas. A mesma atitude do PAN será também seguida pelo Bloco de Esquerda.