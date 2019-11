Actualidade

A peça "Noites Brancas", produção do Teatro Art'Imagem, estreia-se na quinta-feira, no Auditório da Quinta da Caverneira, na Maia, e quer mostrar, através da adaptação dramatúrgica do romance homónimo do escritor russo Fiodor Dostoievski, que "faz falta sonhar".

Esta 113.ª criação do Teatro Art'Imagem demonstra que, com o avançar da idade, as pessoas entram num "mundo mais realista" e esquecem-se de que há outras possibilidades, esquecem-se de que é preciso e é possível sonhar, contou hoje à Lusa o dramaturgo e encenador Pedro Carvalho, no final de um ensaio aberto aos jornalistas.

"Não podemos ter receio de sonhar. Vivemos demasiado a realidade e as preocupações do dia-a-dia", disse.