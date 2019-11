Venezuela

A maioria parlamentar da oposição e as forças que apoiam o 'chavismo' acordaram terça-feira a criação de um "pré-comité de candidaturas eleitorais", um primeiro passo para renovar as autoridades do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano.

A aprovação teve o voto contra da "Fração 16 de julho", composta por 13 deputados dos partidos Vem Venezuela, Aliança Bravo Povo e Convergência, que em 2017 criticaram a decisão da oposição participar numa mesa de diálogo com o Governo venezuelano, na República Dominicana.

O pré-comité será composto pelos deputados da oposição Ángel Medina, Luís Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Maroun, Olívia Lozano, Franklyn Duarte e José Gregório Graterol.