Actualidade

O novo presidente da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), em Timor-Leste, tomou hoje posse do cargo numa curta cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, no Palácio do Governo em Díli.

José Luis Guterres inicia assim um mandato de quatro anos como líder da autoridade da RAEOA e do Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) - que abrange Oecusse e a ilha de Ataúro.

Lugo, como é conhecido o ex-vice-primeiro ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, substitui Arsénio Bano que era desde o início de agosto presidente interino, substituindo Mari Alkatiri, o primeiro responsável regional, que terminou o seu mandato a 31 de julho.