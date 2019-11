Actualidade

O autor de um ataque a uma esquadra de Medan na ilha indonésia de Sumatra morreu hoje após ter feito explodir um dispositivo que carregava, causando ferimentos em seis outras pessoas, informou a polícia.

O porta-voz da polícia de Sumatra do Norte, Tatan Dirsan, deu conta da morte do suspeito e indicou que as autoridades ainda estão a investigar se o ataque está relacionado com algum grupo terrorista que atua na região.

Tatan disse em declarações ao canal MetroTv que o suposto atacante usou o uniforme de uma empresa de transporte para se infiltrar no complexo da polícia.