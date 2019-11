Actualidade

O diretor dos Serviços de Inspeção e Coordenação do Jogo de Macau assumiu que o objetivo do Governo é que as concessionárias do jogo no território aumentem a proporção da receita da área não jogo.

"Aumentar a proporção da receita de negócios não jogo em 9% ou mais até 2020" é o objetivo, afirmou Paulo Chan, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

As declarações foram realizadas na terça-feira durante o "Entertainment Swow", um evento sobre a indústria do entretenimento na capital mundial dos casinos.