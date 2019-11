Guiné-Bissau/Eleições

O candidato às presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira defendeu que os guineenses devem votar com quem está comprometido com o povo e com o país, porque só assim os problemas podem ser ultrapassados.

"É importante que o povo compreenda que não é o nosso cansaço, não é nem a nossa razão, que vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o problema é a determinação dos guineenses de lutar, de aferir quem tem ou não razão e quem está comprometido com o povo", afirmou Domingos Simões Pereira em entrevista à Lusa.

Para o candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), é preciso que os guineenses compreendam que no dia 24 de novembro "não é a vida dos candidatos que está em causa", mas a vida dos guineenses, do país e da sua sobrevivência enquanto Nação.