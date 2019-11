Actualidade

O Governo deverá apresentar hoje na Concertação Social a proposta de aumento para o salário mínimo nacional para 2020, com as centrais sindicais e as confederações patronais em desacordo, por razões diferentes.

O Governo ainda não apresentou a sua proposta de atualização do salário mínimo para o próximo ano, mas traçou como meta atingir 750 euros até 2023, sendo a evolução decidida ano a ano.

Do lado das centrais sindicais, a CGTP diz que vai esperar para saber qual a proposta para 2020 para depois se pronunciar, mas para já defende que a meta dos 750 euros "é insuficiente", disse à Lusa o líder da intersindical, Arménio Carlos.