Actualidade

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) condenou hoje a deportação pela Coreia do Sul de dois pescadores norte-coreanos suspeitos de homicídios, defendendo que estes irão enfrentar, provavelmente, a tortura.

Em 02 de novembro, a marinha sul-coreana intercetou um navio de pesca norte-coreano após uma perseguição de dois dias e deteve os dois norte-coreanos, lembrou a HRW em comunicado.

"O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que o Governo conduziu uma investigação interdepartamental e determinou que os dois homens, na casa dos 20 anos, mataram 16 outros membros da tripulação enquanto pescavam lulas no mar do Leste. Depois de entrar em contacto com as autoridades norte-coreanas no dia 05 de novembro, as autoridades deportaram os dois homens para a Coreia do Norte a 07 de novembro", pode ler-se na mesma nota.