Actualidade

O ator e comediante brasileiro Gregório Duvivier afirmou à agência Lusa que o deputado único do partido Chega, André Ventura, "faz lembrar" o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por ser um "bufão que parecia não dar em nada".

"Acho admirável Portugal estar incomodado com um só sujeito [da extrema-direita] mas acho que é assim que se faz mesmo, porque eles começam, em geral, com um só. Eu vi [a eleição de André Ventura], e é um sujeito que lembra o Bolsonaro nesse sentido, de que é um bufão, que parece que não vai dar nada, mas quando você vai ver, é um bufão de quem as pessoas começam a rir, começam a votar, e quando veem, ele chega lá [é eleito] ", comparou Duvivier.

Numa entrevista cedida à agência Lusa, na sua casa no Rio de Janeiro, o comediante, que é um duro crítico de Jair Bolsonaro e do seu Governo, comentou a atualidade política dos dois países, declarando que os políticos da extrema-direita devem ser colocados "no ridículo a que eles pertencem".