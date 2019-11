Hong Kong

A Presidente de Taiwan apelou hoje à comunidade internacional que tome uma posição sobre Hong Kong, na sequência da crescente violência que se sentiu no território nos últimos três dias.

"Gostaria de apelar à comunidade internacional e às pessoas que acreditam no valor da democracia livre que tomem uma posição e se importem com a situação de Hong Kong", escreveu Tsai Ing-wen no Facebook.

A líder da Ilha Formosa apelou ainda às autoridades da antiga colónia britânica para darem "um passo atrás".