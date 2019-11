Actualidade

Os economistas ouvidos pela Lusa consideram que a meta do Governo para o crescimento económico este ano, de 1,9%, é exequível e pode ser superada e antecipam, em média, um crescimento de 2%, em linha com Bruxelas.

"Atualmente, depois do crescimento de 2,1% no primeiro trimestre e de 1,9% no segundo trimestre, a meta de crescimento do Governo é perfeitamente exequível, sendo provável que possa ser ultrapassada", afirmou à Lusa António Ascensão Costa, coordenador do Grupo de Análise Económica do ISEG.

O economista adiantou que "vão nesse sentido revisões recentes do Banco de Portugal e da Comissão Europeia, que fixaram as suas mais recentes previsões de crescimento em 2%" este ano.