Actualidade

Os economistas ouvidos pela Lusa antecipam que a economia portuguesa tenha crescido, em média, 0,4% no terceiro trimestre face aos três meses anteriores, abaixo do registado no trimestre anterior, e 2% relativamente ao mesmo período do ano passado.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga na quinta-feira a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais, ou seja, os primeiros números sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) entre julho e setembro.

Os economistas ouvidos pela agência Lusa preveem, em média, que o PIB tenha crescido 0,4% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, abaixo do crescimento de 0,6% registado no segundo trimestre.