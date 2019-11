Actualidade

O documentário "Macau, 20 anos depois", com antestreia na sexta-feira, no território, é um olhar sobre "a diversidade num espaço tão pequeno" e onde ainda se respira a cultura portuguesa, disseram hoje à Lusa os criadores.

Durante cinco anos, o realizador Carlos Fraga e a produtora Helena Madeira entrevistaram mais de 80 pessoas no antigo território administrado por Portugal, para recolher um "rico e vasto" material, que resultou numa série de seis documentários.

"Macau, 20 anos depois" não é exatamente "um resumo, mas uma viagem por esses seis documentários", que abordam temas como "a lusofonia, a portugalidade e as diferentes comunidades" que coabitam em Macau, referiram os dois portugueses, em entrevista à Lusa no Instituto Português do Oriente (IPOR), que apoiou o projeto.