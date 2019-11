Actualidade

O ministro do Interior turco anunciou hoje que a Turquia capturou uma figura "importante" dentro do grupo do Estado Islâmico na Síria.

Suleyman Soylu acrescentou que o detido ainda está a ser interrogado, mas não disse o nome do capturado nem forneceu mais detalhes.

A Turquia já disse que tinha capturado e deteve vários membros da família do líder do grupo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, incluindo uma das suas esposas, a irmã e uma filha.