Actualidade

O antigo ciclista francês Raymond Poulidor morreu hoje, aos 83 anos, revelou a mulher do vencedor da edição de 1964 da Volta a Espanha e recordista de pódios da Volta a França, citada pela AFP.

Raymond Poulidor, que estava hospitalizado desde 08 de outubro, "partiu esta manhã", disse a mulher do antigo corredor à agência noticiosa francesa.

Hospitalizado desde 08 de outubro, em Saint-Léonard-de-Noblat, no centro de França, onde residia há décadas, Poulidor foi o 'eterno segundo' do Tour, detentor do recorde de pódios da Volta a França, com três segundos lugares (1964, 1965 e 1974) e cinco terceiros (1962, 1966, 1969, 1972 e 1976), sem que nunca tivesse vestido a camisola amarela.