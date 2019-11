Actualidade

A Plataforma SOS Amianto lançou hoje uma campanha de informação dirigida às escolas onde foi utilizado amianto, alertando que esse material carcinogénico continua a ser importado para Portugal.

Citando números do Instituto Nacional de Estatística e da Agência Portuguesa do Ambiente, entraram 34.373 toneladas em Portugal no ano de 2017, um aumento face às 18.951 toneladas em 2016, sobretudo com resíduos para serem depositados em aterro que contêm amianto.

A plataforma lançada pela associação ambientalista Quercus, que assinala um ano, lança um folheto que vai ser distribuído junto das escolas, destinados a professores, pais, alunos e outros profissionais escolares, apontando que se trata de "um dos grupos mais expostos a espaços com amianto".