Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que Moçambique tenha uma forte recuperação económica em 2020 com uma inflação baixa, anunciou a missão técnica do fundo ao terminar uma visita ao país.

"As perspetivas para 2020 são de uma forte recuperação da atividade económica e de uma inflação baixa", referiu Ricardo Velloso, chefe de missão que visitou Maputo desde dia 06, mantendo reuniões com o Presidente da República, governador do banco central, ministro da Economia e Finanças e outros membros do Governo.

Os números do FMI apontam para um crescimento do PIB de 5,5% em 2020 face a 2,1% previstos para este ano e a inflação deverá "permanecer baixa", apesar de subir para 5% no próximo ano em relação a 3%, previsão para final de 2019.