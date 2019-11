Brexit

A inflação homóloga do Reino Unido foi de 1,5% em outubro, contra 1,7% em setembro, o nível mais baixo desde 2016, informou hoje a agência nacional de estatística britânica (ONS).

A agência britânica, (Office for National Statistics, ONS), indicou que o Índice de Preços no Consumo (IPC) recuou devido à queda dos preços da eletricidade e do gás, que em conjunto recuaram 2%, o que foi parcialmente compensado pelo encarecimento dos restaurantes e da roupa.

A evolução do IPC vai influenciar futuras decisões sobre as taxas de juro do Banco de Inglaterra, que na semana passada manteve a principal taxa de juro de referência em 0,75%, apesar de dois dos nove membros da comissão de política monetária terem votado a favor de uma descida para estimular a economia.