Actualidade

A portuguesa Cristina Guerra Contemporary é uma das cerca de cem galerias que vai participar, a partir de sexta-feira e pela terceira vez, na feira "Art Düsseldorf", com "uma exposição de trabalhos selecionados de pintura, fotografia e escultura".

A feira, que se realiza desde 2017 na capital do estado da Renânia do Norte-Vestefália, reúne "arte contemporânea de alta qualidade da Alemanha, dos países do Benelux [Bélgica, Holanda e Luxemburgo], entre outros que desempenham um papel importante nesta área", pode ler-se na página oficial do evento, "posicionando-se como uma feira regional, mas de abrangência global".

Na edição deste ano, cerca de uma centena de galerias, regionais e internacionais, vão mostrar arte contemporânea no espaço Areal Böhler, de Dusseldorf, uma antiga fábrica de aço. A Cristina Guerra Contemporary Art é a única portuguesa da lista de participantes.