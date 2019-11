Actualidade

Manifestantes voltaram hoje a bloquear estradas no Líbano, um dia depois de declarações do Presidente Michel Aoun parecendo ignorar as suas reivindicações e da morte a tiro de um contestatário.

Escolas e bancos ficaram fechados e os contestatários apelaram aos libaneses nas redes sociais para que se manifestassem em frente do palácio presidencial, perto de Beirute.

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam vias importantes no centro de Beirute e nas entradas da capital, assim como na cidade de Tripoli e no distrito de Akkar (norte) e no vale de Bekaa (leste).