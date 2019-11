Guiné-Bissau/Eleições

O Conselho de Segurança da ONU manifestou preocupação com a "contínua crise política e institucional" na Guiné-Bissau e felicitou as forças de defesa e segurança por não interferirem nas questões políticas.

"Os membros do Conselho de Segurança manifestaram profunda preocupação com a contínua crise política e institucional e reafirmaram o seu total apoio à legitimidade do Governo do primeiro-ministro Aristides Gomes, responsável pela organização das eleições presidenciais em 24 de novembro de 2019", refere uma nota enviada à imprensa datada de terça-feira.

O Conselho de Segurança esteve reunido na segunda-feira ao final do dia à porta fechada para analisar a evolução da situação política no país.