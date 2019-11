Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reafirmou hoje abertura da instituição para negociar um programa de apoio financeiro com Moçambique, após uma reestruturação dos títulos da dívida soberana que lhe confere mais sustentabilidade.

"Se o Governo tiver interesse em conversas sobre um possível programa de apoio financeiro com o FMI, nós estamos abertos a esse pedido e a ter essas conversas", referiu Ricardo Velloso, chefe de missão que visitou Maputo desde dia 06, mantendo reuniões com o Presidente da República, governador do banco central, ministro da Economia e Finanças e outros membros do Governo.

A disponibilidade foi primeiro anunciada por Abebe Selassie, diretor do departamento de África do Fundo Monetário Internacional (FMI), em declarações à Lusa, em Washington, a 18 de outubro.