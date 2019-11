OE2020

A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, assinalou hoje que "está tudo em aberto" nas negociações com o Governo referentes ao Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano e que agora as conversas serão "setor a setor".

"Nós estamos em negociações e está tudo em aberto. Vamos ver setor a setor o caminho que é possível fazer", respondeu a líder bloquista aos jornalistas, quando questionada se o partido estaria disponível para votar favoravelmente o documento.

Catarina Martins falava à comunicação social na Assembleia da República, em Lisboa, no final de uma reunião com a Fenprof [Federação Nacional dos Professores], sobre os resultados do encontro de terça-feira com o primeiro-ministro, António Costa, na residência oficial do chefe do Executivo, em São Bento, Lisboa, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020.