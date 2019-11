Actualidade

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aceitou alterar os títulos de algumas pastas do seu futuro colégio, incluindo a do "modo de vida europeu", que Bruxelas passa a querer "promover" e não "defender".

O anúncio foi feito hoje pelo grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, que em comunicado se congratulou com as "importantes alterações" acordadas após "vários dias de negociações" com Von der Leyen, e confirmado pelo porta-voz da presidente eleita da Comissão Europeia, durante a conferência de imprensa diária do executivo comunitário.

"Estive em contacto com Ursula Von der Leyen ao longo dos últimos dias, porque o meu grupo político ainda estava à espera de respostas aos pedidos que formulámos numa carta em 19 de setembro. Esta manhã recebi respostas muito positivas a questões fundamentais para nós", comentou a líder da bancada dos socialistas europeus no Parlamento Europeu.